Глава МИД Германии: Запад рассматривает все варианты санкций против России
Министр также назвала "хорошим сигналом" продолжение переговоров Москвы и НАТО по гарантиям безопасности. По словам Бербок, на фоне молчания последних двух лет прийти к консенсусу сейчас крайне важно.
Анналена Бербок © ТАСС / Zuma / Алексей Майшев / POOL
Запад рассматривает все варианты санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"Если будет эскалация, то будут рассматриваться все меры", — заявила дипломат журналистам, напомнив, что ранее аналогично высказался и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Бербок назвала "хорошим сигналом" продолжение переговоров России и НАТО по гарантиям безопасности. По её словам, на фоне молчания последних двух лет прийти к консенсусу сейчас крайне важно.
Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции заявил, что вторжение на Украину станет для России катастрофой. Американский президент пригрозил санкциями, с которыми Москве до сих пор не приходилось сталкиваться.
Комментариев: 0