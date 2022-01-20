Глава МИД Германии: Запад рассматривает все варианты санкций против России

Запад рассматривает все варианты санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Если будет эскалация, то будут рассматриваться все меры", — заявила дипломат журналистам, напомнив, что ранее аналогично высказался и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Бербок назвала "хорошим сигналом" продолжение переговоров России и НАТО по гарантиям безопасности. По её словам, на фоне молчания последних двух лет прийти к консенсусу сейчас крайне важно.