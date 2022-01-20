НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава МИД Германии: Запад рассматривает все варианты санкций против России

Министр также назвала "хорошим сигналом" продолжение переговоров Москвы и НАТО по гарантиям безопасности. По словам Бербок, на фоне молчания последних двух лет прийти к консенсусу сейчас крайне важно.

20 января, 15:00
<p>Анналена Бербок © ТАСС / Zuma / Алексей Майшев / POOL</p>

Анналена Бербок © ТАСС / Zuma / Алексей Майшев / POOL

Запад рассматривает все варианты санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Если будет эскалация, то будут рассматриваться все меры", — заявила дипломат журналистам, напомнив, что ранее аналогично высказался и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Шольц: Германия ждёт от России шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины

Шольц: Германия ждёт от России шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины

Бербок назвала "хорошим сигналом" продолжение переговоров России и НАТО по гарантиям безопасности. По её словам, на фоне молчания последних двух лет прийти к консенсусу сейчас крайне важно.

Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции заявил, что вторжение на Украину станет для России катастрофой. Американский президент пригрозил санкциями, с которыми Москве до сих пор не приходилось сталкиваться.

Блинкен пообещал представить Лаврову общую позицию США и союзников по Украине

Блинкен пообещал представить Лаврову общую позицию США и союзников по Украине

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1