Нейрофизиолог Новосёлов расшифровал документы о последних минутах жизни Ленина

Врач-нейрофизиолог Валерий Новосёлов получил доступ к официальным документам о лечении и смерти Владимира Ленина. Чтобы разобраться, как проходил последний день жизни вождя пролетариата, специалист провёл подробный анализ "Дневника врачей Ульянова", состоящий из 410 страниц.

Выяснилось, что 21 января 1924 года большую часть времени Ленин проспал. К вечеру его дыхание заметно участилось. Кроме того, повысилась температура тела, а пульс составлял 90 ударов в минуту.

"В 18:00 была рвота, у пациента коматозное состояние с тоническим напряжением мускулатуры, особенно справа, затем появились клонические подёргивания справа", — цитирует врач документ в интервью МК.

В последние минуты жизни российский революционер мучился из-за непрекращающихся рвотных позывов. В дневниках также уточняется, что во время приступов Ленин сильно прикусил язык, из-за чего потекла кровь. В 18:45 медики зафиксировали резкий прилив крови в голову, а спустя ещё пять минут политик умер. В последующие полчаса вождя приводили в чувство, но все попытки не увенчались успехом.

"Ленин лечился только от нейросифилиса, в этом диагнозе врачи не сомневались", — добавил Новосёлов.

Напомним, что Ленин умер 21 января 1924 года. Примечательно, что сам он никаких пожеланий о способе своего захоронения не оставил. Уже 22 января тело вождя было забальзамировано. А строительство Мавзолея завершили в 1930 году. Сейчас здание с телом Ленина включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Московским Кремлём и Красной площадью.