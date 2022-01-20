В Киеве оцепили Офис президента Украины после сообщений о минировании
При этом эвакуация сотрудников не проводилась, им разрешают пройти к рабочим местам.
Фото © "Вести.ua"
В Киеве у Офиса президента Украины © "Вести.ua"
Правоохранители проверяют Офис президента Украины после поступивших сообщений о минировании. Об этом рассказало издание "Вести.ua".
Сейчас вход на территорию администрации заблокирован, а людей на Банковую улицу не пускают. При этом эвакуация сотрудников не проводилась, им разрешают пройти на рабочие места. Также у здания дежурит скорая помощь.
Ранее Лайф рассказывал, что киевляне устроили драку под чтение молитвы во время крещенского купания. Судя по видео, полуголый мужчина приставал к собравшимся, в результате чего потасовка и началась.
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