В Киеве оцепили Офис президента Украины после сообщений о минировании

В Киеве у Офиса президента Украины © "Вести.ua"

Правоохранители проверяют Офис президента Украины после поступивших сообщений о минировании. Об этом рассказало издание "Вести.ua".

Сейчас вход на территорию администрации заблокирован, а людей на Банковую улицу не пускают. При этом эвакуация сотрудников не проводилась, им разрешают пройти на рабочие места. Также у здания дежурит скорая помощь.