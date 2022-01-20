НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Киеве оцепили Офис президента Украины после сообщений о минировании

При этом эвакуация сотрудников не проводилась, им разрешают пройти к рабочим местам.

20 января, 15:06

Фото © "Вести.ua"

В Киеве у Офиса президента Украины © "Вести.ua"

Правоохранители проверяют Офис президента Украины после поступивших сообщений о минировании. Об этом рассказало издание "Вести.ua".

Сейчас вход на территорию администрации заблокирован, а людей на Банковую улицу не пускают. При этом эвакуация сотрудников не проводилась, им разрешают пройти на рабочие места. Также у здания дежурит скорая помощь.

В Киеве обстреляли редакцию интернет-издания "Гордон"

В Киеве обстреляли редакцию интернет-издания "Гордон"

Ранее Лайф рассказывал, что киевляне устроили драку под чтение молитвы во время крещенского купания. Судя по видео, полуголый мужчина приставал к собравшимся, в результате чего потасовка и началась.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1