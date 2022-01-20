В Челябинской области экс-депутат избил мэра Кусы деревянной ложкой за плохую уборку снега

В Кусинском районе Челябинской области местный житель напал с деревянной ложкой на мэра Кусы Алексея Чистякова. Об этом сообщил портал "Челябинск сегодня".

Отмечается, что мужчина ударил мэра города с такой силой, что ложка сломалась. Причиной поведения стала плохая уборка снега. Причём, согласно предварительным данным, напал на Чистякова бывший депутат горсовета Евгений Тагай. Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области подтвердила данные об инциденте. 19 января в полицию поступило сообщение о конфликте в административном здании Кусинского городского поселения. Однако фамилии участников конфликта названы не были.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины конфликта. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — сообщили в главке.

Кроме того, портал Znak.com указал со ссылкой на несколько источников, что на мэра напал действительно Тагай. Сейчас его ищут сотрудники полиции.

"После нападения Тагай скрылся на своём BMW X3, сейчас ведётся его поиск, полиция распространяет ориентировки с его фото и приметами", — говорится в релизе.