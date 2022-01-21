Сенатор США Шахин представила проект закона о ленд-лизе для Украины

Американский сенатор Джин Шахин представила законопроект о ленд-лизе для Украины, который позволит упростить оказание военной помощи стране. Инициатива появилась по итогам недавней поездки делегации парламентариев США в Незалежную.

"Этот законопроект наделит президента расширенными полномочиями быстрее заключать соглашения ленд-лиза напрямую с Украиной и ускорять поставки военного оборудования, необходимого для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения", — отмечается в заявлении сенатора-демократа.

Документ также предлагает считать любую "российскую кибератаку" на важные объекты критической инфраструктуры Украины "вооружённым нападением".