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Сенатор США Шахин представила проект закона о ленд-лизе для Украины

Документ, в частности, позволит ускорять поставки военного оборудования в Незалежную, необходимого "для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения".

21 января, 05:58

© Pixabay

Американский сенатор Джин Шахин представила законопроект о ленд-лизе для Украины, который позволит упростить оказание военной помощи стране. Инициатива появилась по итогам недавней поездки делегации парламентариев США в Незалежную.

"Этот законопроект наделит президента расширенными полномочиями быстрее заключать соглашения ленд-лиза напрямую с Украиной и ускорять поставки военного оборудования, необходимого для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения", — отмечается в заявлении сенатора-демократа.

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Документ также предлагает считать любую "российскую кибератаку" на важные объекты критической инфраструктуры Украины "вооружённым нападением".

Отметим, что практика ленд-лиза получила широкую известность во времена Второй мировой войны. Тогда США на частично взаимообразной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая СССР.

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Как рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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