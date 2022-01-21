Ракова: В 2021 году в Москве провели рекордное количество высокотехнологичных операций

Врачи московских стационаров, федеральных и частных центров выполнили в 2021 году рекордное количество операций с использованием высоких технологий. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, слова которой приводятся на сайте градоначальника.

"За год пациентам городских больниц и москвичам в федеральных и частных центрах было проведено рекордное число таких вмешательств — более 171 тысячи. Даже в 2019 году, до пандемии, было выполнено на восемь тысяч операций меньше — 163 тысячи", — сказала Ракова.

Она отметила, что такого результата удалось достичь благодаря цифровизации здравоохранения, строительству и ремонтам в медучерждениях, а также поставкам самого современного оборудования, которое позволяет проводить высокотехнологическую диагностику или оперативные вмешательства. Такую медицинскую помощь в прошедшем году чаще всего оказывали в области сердечно-сосудистой хирургии (22,8%), травматологии и ортопедии (22,08%), а также в области онкологии (21,22%).