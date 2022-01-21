Sky News: На Украину переброшено британское элитное спецподразделение
По данным телеканала, бойцы будут обучать украинских военных обращению с оружием, которое передаёт Киеву Запад.
© Flickr / defenceimages
Вооружённые силы Соединённого Королевства перебросили на Украину 30 бойцов элитного подразделения — недавно созданной Армейской бригады специальных операций. Об этом сообщает телеканал Sky News.
"Группа из около 30 элитных британских военнослужащих прибыла на Украину, чтобы обучить украинские вооружённые силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией", — сообщает телеканал.
Как отмечается, с собой эти бойцы прихватили 200 единиц противотанковых комплексов NLAW.
Согласно данным Минобороны Великобритании, в составе Армейской бригады специальных операций четыре батальона рейнджеров. Их задача — "постоянно присутствовать по всему миру, чтобы взаимодействовать с союзниками и партнёрами и бороться с противниками, где бы они ни представляли угрозу Великобритании и её интересам".
Ранее Лайф сообщал, что США позволили Прибалтике передать Украине комплексы Javelin и Stinger. Три государства ранее отправляли соответствующий запрос для поддержки Киева на фоне заявлений о подготовке России к вторжению.
Комментариев: 0