Sky News: На Украину переброшено британское элитное спецподразделение

Вооружённые силы Соединённого Королевства перебросили на Украину 30 бойцов элитного подразделения — недавно созданной Армейской бригады специальных операций. Об этом сообщает телеканал Sky News.

"Группа из около 30 элитных британских военнослужащих прибыла на Украину, чтобы обучить украинские вооружённые силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией", — сообщает телеканал.

Как отмечается, с собой эти бойцы прихватили 200 единиц противотанковых комплексов NLAW.

Согласно данным Минобороны Великобритании, в составе Армейской бригады специальных операций четыре батальона рейнджеров. Их задача — "постоянно присутствовать по всему миру, чтобы взаимодействовать с союзниками и партнёрами и бороться с противниками, где бы они ни представляли угрозу Великобритании и её интересам".