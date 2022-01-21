Первый случай "омикрона" выявлен в Приморском крае
Сегодня же этот штамм впервые был зафиксирован и в соседнем, Хабаровском крае.
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Правительство Приморского края сообщило о выявлении на территории региона первого случая заражения человека новым штаммом коронавируса — "омикрон".
"В Приморье зарегистрирован первый случай омикрон-штамма CoViD-19", — говорится в сообщении регионального кабмина на его официальном канале в "Телеграме".
За сутки в крае выявлено 356 случаев заражения ковидом, при этом выздоровело 394 человека. Вакцинацию от коронавирусной инфекции в крае прошло почти 940 тысяч человек.
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Как сообщал Лайф, сегодня же первый случай "омикрона" был выявлен в другом дальневосточном регионе — Хабаровском крае. Привезли его из-за границы или из другого российского региона, пока не сообщается.
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