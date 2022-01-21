НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Первый случай "омикрона" выявлен в Приморском крае

Сегодня же этот штамм впервые был зафиксирован и в соседнем, Хабаровском крае.

21 января, 04:45

Фото © Pexels

Правительство Приморского края сообщило о выявлении на территории региона первого случая заражения человека новым штаммом коронавируса — "омикрон".

"В Приморье зарегистрирован первый случай омикрон-штамма CoViD-19", — говорится в сообщении регионального кабмина на его официальном канале в "Телеграме".

За сутки в крае выявлено 356 случаев заражения ковидом, при этом выздоровело 394 человека. Вакцинацию от коронавирусной инфекции в крае прошло почти 940 тысяч человек.

"Ни головной, ни суставной боли, ничего": Практикующий врач назвал пять главных симптомов "омикрона"

"Ни головной, ни суставной боли, ничего": Практикующий врач назвал пять главных симптомов "омикрона"

Как сообщал Лайф, сегодня же первый случай "омикрона" был выявлен в другом дальневосточном регионе — Хабаровском крае. Привезли его из-за границы или из другого российского региона, пока не сообщается.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1