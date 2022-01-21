В Нью-Йорке убрали "угнетающий темнокожих" памятник Рузвельту

Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который более 80 лет располагался перед входом в Американский музей естественной истории, демонтировали по решению властей Нью-Йорка. Музей заявил, что гордится своей давней связью с семьей этого американского лидера, добавив комментарий и о своих беспокойствах насчёт некорректности бронзовой статуи в современном понимании.

"В то же время сама статуя передаёт расовую иерархию, которую музей и представители общественности давно беспокоят", — цитирует сообщение музея Reuters.

Работы по демонтажу были начаты во вторник и завершены в четверг. Они обошлись примерно в $2 млн (около 148 млн рублей).Памятник пробудет некоторое время на консервации, а затем его разместят в президентской библиотеке Рузвельта, которую в 2026 году планируется открыть в Медоре (штат Северная Дакота).

Статуя подверглась резкой критике в США на фоне движения Black Lives Matter, возникшего после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полицейского. Президент на монументе показан едущим на коне, а индеец и афроамериканец — идущими пешком, в чём увидели признаки расовой иерархии.