Россияне рассказали, под какие треки просыпаются на работу после праздников

Возвращаться в рабочий режим после новогодних праздников россиянам помогают поп, хип-хоп и рок. Замыкают пятёрку лидеров классическая музыка и шансон. Такие результаты исследования получили сервисы "Работа.ру" и "Сбер.Звук", Лайф ознакомился с итогами опроса. А они показали, что для 63% респондентов вернуться в привычный ритм оказалось легко, 17% адаптируются тяжело, а 20% указали, что работали в праздничные дни, поэтому от резкой смены ритма жизни не страдают.

С начала года по утрам россиян сопровождают Miyagi & Andy Panda Utopia с размеренным речитативом, ласковый саундтрек к "Великому Гэтсби" от Lana Del Rey — Young and Beautiful, беззаботная "Юность" группы Dabro и "Жизнь не Голливуд" Макса Коржа. Бунтарский гимн рок-звезды Noize MC "Из окна", хиты AC/DC, группы Ленинград и Imagine dragons.

Кто-то мечтал продлить праздники и хотя бы мысленно перенестись за границу с помощью Тимати и Григория Лепса и слушает "Лондон" и динамичный, воодушевляющий трек Люси Чеботиной "Солнце Монако". Любителей шансона радует с утра трек Стаса Михайлова и Таисии Повалий "Что с тобой" и Александра Розенбаума "Да ладно". Из классических композиций по дороге на работу выбор падает на "Утро" Эдварда Грига и Nuvole Bianche Людовико Эйнауди.

А ещё россияне, как выяснилось, любят Radio ga ga, идея которого родилась у Роджера Тейлора из Queen под детский лепет сына. Малыш вслух оценил звучащую на радио музыку, и эта фраза стала названием трека. В итоге песня стала выражением беспокойства всей группы о судьбе радиовещания на фоне растущей популярности MTV и видеоклипов.