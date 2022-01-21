Впервые за 100 лет в Приморье увидели козлёнка амурского горала

Козлёнка редчайшего амурского горала зафиксировали в Приморье. Видео © Instagram / amurleo_land

В Приморье на территории национального парка "Земля леопарда" впервые за 100 лет зафиксировали детёныша редчайшего амурского горала. Как пояснили в учреждении, это животное — единственный представитель полорогих копытных на юге Дальнего Востока. Оно чрезвычайно редкое как в России, так и в мире.

Горал. Фото © Instagram / amurleo_land

"Присутствие размножающихся пар дикого горала в нацпарке ранее только предполагалось. Так, в 2017 году здесь с помощью фотоловушки была зафиксирована лишь одна особь, самка. Спустя год она вновь показалась камере — единожды, однако неподалёку также был запечатлён самец горала. Новая, историческая встреча произошла в середине января 2022 года — на этот раз не только через фотоловушку", — рассказали в администрации парка.

Там добавили, что увидеть своими глазами краснокнижное семейство посчастливилось сотруднику отдела науки "Земли леопарда" Тимофею Петрову. Прежде на этом месте он обнаружил фекалии этих животных и занимался расставлением фотоловушек.

"Теперь нам достоверно известно, что эти животные размножаются на "Земле леопарда". Необходимо проведение специального исследования для установления численности горала на юго-западе Приморского края", — подчеркнул Петров.