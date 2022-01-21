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Мотособака сбежала от сахалинца и занялась дрифтом

Двое жителей полуострова решили прокатиться на санях, но всё пошло не по плану.

21 января, 03:11

Кадр из видео © YouTube / Другой Сахалин

На камеры видеонаблюдения в посёлке Ноглики в Сахалинской области попал инцидент с самоуправством мотособаки — буксировщика, задача которого тащить полезный груз в санях. Лёгкая прогулка двух сахалинцев закончилась, когда один из них случайно упал и потерял управление транспортным средством.

Мужчина падал, поднимался, но не терял надежду остановить сани. В какой-то момент у него даже получилось это — он смог запрыгнуть на технику, но мотособака опять его скинула. Пассажир же всё это время продолжал нарезать круги по площади и даже не предпринимал попыток спрыгнуть. В итоге он всё же выпал, и на этом видео обрывается. Чем закончилась история восстания машины, неизвестно.

Как пишет astv.ru, всё это происходило на площади перед зданием краеведческого музея и строящимся зданием дома-интерната для престарелых и инвалидов.

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А ранее Лайф писал, что охотник посмотрел видео с камеры, найденной в лесу, и эти смешные кадры достойны "Оскара". Устройство обнаружил один из лесных жителей, который решил продемонстрировать весь свой талант.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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