Компания Mars сообщила, что некоторые из шести широко известных конфет-персонажей рекламы M&M's давно устарели и нуждаются в "прогрессивной" прокачке. Создатели мультяшек сообщили о редизайне — их сделают расово и гендерно нейтральными. Объясняют это желанием подчеркнуть не пол героев рекламных кампаний, а их "личности". Тогда, по мнению производителя, герои будут соответствовать тенденциям современного мира.

"Мы внимательно изучили наших персонажей — как внутри, так и снаружи — и изменили их внешность, характеры и предысторию, чтобы они лучше отражали динамичный и прогрессивный мир, в котором мы живём", — сообщает Джейн Хванг, глобальный вице-президент M&M's в компании Mars в интервью Adweek.

Как сообщает Хванг, компания Mars подверглась критике за сексуальную характеристику зелёной M&M's — единственной конфетки на каблуках. Теперь она будет в кроссовках. Изменятся и её отношения с коричневой миссис Браун — они больше не будут ругаться, а станут подругами. Тревожный оранжевый примет своё истинное я, а хулиган красный станет добрее.

Как отмечает NBC, изменения претерпел цвет "рук" и "ног" персонажей M&M’s. Если прежде они были ярко выраженного телесного цвета, то теперь — только нейтрального белого цвета.