Под Новосибирском один школьник выстрелил другому в лоб из пневматики
В полицию написали заявление родители пострадавшего 11-летнего мальчика. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Фото © Shutterstock
В Новосибирском районе один школьник случайно выстрелил в другого из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.
Как пишет ngs.ru, травму получил 11-летний мальчик — пуля попала ему в лоб. Родители подростка обратились в полицию. Стрелок уже лишился своего оружия, пистолет направили на экспертизу.
"В школе, расположенной в Новосибирском районе, один из учеников случайно выстрелил в другого из пневматического пистолета. В результате инцидента пострадавший получил ушибленную травму лобной части головы", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
Полицейские разбираются, откуда у мальчика пневматический пистолет.
А ранее Лайф писал, что в Севастополе двое подростков жестоко избили школьника ногами. Его продолжали пинать, даже когда ученик упал на землю.
Комментариев: 0