Под Новосибирском один школьник выстрелил другому в лоб из пневматики

В Новосибирском районе один школьник случайно выстрелил в другого из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Как пишет ngs.ru, травму получил 11-летний мальчик — пуля попала ему в лоб. Родители подростка обратились в полицию. Стрелок уже лишился своего оружия, пистолет направили на экспертизу.

"В школе, расположенной в Новосибирском районе, один из учеников случайно выстрелил в другого из пневматического пистолета. В результате инцидента пострадавший получил ушибленную травму лобной части головы", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Полицейские разбираются, откуда у мальчика пневматический пистолет.