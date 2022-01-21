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Под Новосибирском один школьник выстрелил другому в лоб из пневматики

В полицию написали заявление родители пострадавшего 11-летнего мальчика. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

21 января, 02:33

Фото © Shutterstock

В Новосибирском районе один школьник случайно выстрелил в другого из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Как пишет ngs.ru, травму получил 11-летний мальчик — пуля попала ему в лоб. Родители подростка обратились в полицию. Стрелок уже лишился своего оружия, пистолет направили на экспертизу.

"В школе, расположенной в Новосибирском районе, один из учеников случайно выстрелил в другого из пневматического пистолета. В результате инцидента пострадавший получил ушибленную травму лобной части головы", рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Полицейские разбираются, откуда у мальчика пневматический пистолет.

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А ранее Лайф писал, что в Севастополе двое подростков жестоко избили школьника ногами. Его продолжали пинать, даже когда ученик упал на землю.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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