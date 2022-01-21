В Хабаровске выявили первый случай "омикрона"
Привезли его из-за границы или из другого российского региона, пока не сообщается. Пациент госпитализирован.
Фото © Telegram-канал / Никонов
Хабаровские медики зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.
"В Хабаровске выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванный штаммом "омикрон", — написал Никонов в своём Telegram-канале.
Никонов не уточняет, приехал ли заразившийся из-за границы или из другого региона РФ. В беседе с ТАСС он сообщил, что пациент находится в больнице, это хабаровчанин и состояние его среднее.
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Как сообщал Лайф ранее, инфекционист Тимаков предсказал пик заболеваемости "омикроном" в феврале. А Геннадий Онищенко призвал вакцинироваться, потому что даже самая лёгкая болезнь забирает здоровье.
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