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В Хабаровске выявили первый случай "омикрона"

Привезли его из-за границы или из другого российского региона, пока не сообщается. Пациент госпитализирован.

21 января, 02:18

Фото © Telegram-канал / Никонов

Хабаровские медики зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

"В Хабаровске выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванный штаммом "омикрон", — написал Никонов в своём Telegram-канале.

Никонов не уточняет, приехал ли заразившийся из-за границы или из другого региона РФ. В беседе с ТАСС он сообщил, что пациент находится в больнице, это хабаровчанин и состояние его среднее.

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Как сообщал Лайф ранее, инфекционист Тимаков предсказал пик заболеваемости "омикроном" в феврале. А Геннадий Онищенко призвал вакцинироваться, потому что даже самая лёгкая болезнь забирает здоровье.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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