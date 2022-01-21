Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения Госдепартамента США о якобы имеющей место дезинформации со стороны Москвы голословны. Об этом говорится в комментарии дипломатического представительства на его странице в соцсети Facebook.

По версии Госдепа США, Москва "создаёт и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы". Доклад ведомства включает 33 страницы, там утверждается, что RT и Sputnik "играют решающую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики".

"В течение нескольких часов американцы опубликовали целых три документа, призванные изобличить российские власти и государственные СМИ. Ничего нового мы не увидели. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их "мифами российской пропаганды", — ответил на это Антонов.

Он удивился "масштабу словесных интервенций" США перед встречей глав МИД РФ и Госдепа США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве. Посол предположил, что Вашингтон готовит почву для сведения дискуссии к пресловутой "российской агрессии" против Украины.

"Такие действия неприемлемы. Они не несут в себе никакой добавленной стоимости для решения проблем глобальной безопасности и приводят к дальнейшей деградации отношений между двумя странами", — отметил дипломат.