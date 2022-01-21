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Захарова сравнила с "нечеловеческой ложью" материал Госдепа о российской дезинформации

Представитель МИД РФ заключила, что подобное могло обнародовать только "министерство правды".

21 января, 01:19
<p>Мария Захарова © МИД РФ</p>

Мария Захарова © МИД РФ

Публикация Государственного департамента США о якобы имеющей место "российской дезинформации" содержит "пассажи просто нечеловеческой лжи". Такую оценку документу дала представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Например, дескать, фейком объявляется утверждение Москвы о том, что передислокация российских вооружённых сил на российской территории является передислокацией российских вооружённых сил на российской территории. Это шедевр", — пишет дипломат в своём Telegram-канале.

Более абсурдным она считает заявление Госдепа о том, что "ни о каком окружении России натовскими базами речи не идёт. Захарова указывает и ещё на один момент — "никто не обещал не расширять НАТО на восток".

"Из 20 тысяч км сухопутной российской границы только 1,2 тысячи км приходится на границу с НАТО; из 14 соседей России по суше только 5 — члены НАТО. Какое же это окружение, когда из него можно выйти", — отмечает представитель российского МИДа.

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Она делает заключение, что подобное могло опубликовать только "министерство правды", делая отсылку к соответствующему ведомству из романа Джорджа Оруэлла "1984".

Как рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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