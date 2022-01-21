Захарова сравнила с "нечеловеческой ложью" материал Госдепа о российской дезинформации

Публикация Государственного департамента США о якобы имеющей место "российской дезинформации" содержит "пассажи просто нечеловеческой лжи". Такую оценку документу дала представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Например, дескать, фейком объявляется утверждение Москвы о том, что передислокация российских вооружённых сил на российской территории является передислокацией российских вооружённых сил на российской территории. Это шедевр", — пишет дипломат в своём Telegram-канале.

Более абсурдным она считает заявление Госдепа о том, что "ни о каком окружении России натовскими базами речи не идёт. Захарова указывает и ещё на один момент — "никто не обещал не расширять НАТО на восток".

"Из 20 тысяч км сухопутной российской границы только 1,2 тысячи км приходится на границу с НАТО; из 14 соседей России по суше только 5 — члены НАТО. Какое же это окружение, когда из него можно выйти", — отмечает представитель российского МИДа.