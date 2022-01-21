Биолог Зиновкин предупредил о последствиях сочетания "омикрона" с гриппом

Выросшая в России заболеваемость гриппом среди людей всех возрастов может грозить серьёзными последствиями на фоне быстрого распространения штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил кандидат биологических наук, заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.

"Проводилась научная работа, когда учёные заражали мышей гриппом и CoViD-19. И на фоне инфекции коронавируса грипп давал нехорошие осложнения, малосовместимые с жизнью. Наложение инфекций друг на друга может привести к тому, что летальность возрастёт", — рассказал Роман Зиновкин в беседе с радио Sputnik.

Он напомнил, что "омикрон" очень быстро распространяется, легко передаваясь от человека к человеку. Это, по мнению биолога, в случае "двойной эпидемии", может вызвать серьёзную нагрузку на систему здравоохранения.

Чтобы обезопасить себя, Зиновкин рекомендует сделать ревакцинацию, а также соблюдать простые правила предосторожности в холодное время года: не переохлаждаться, следить за диетой и уровнем витамина D3.

"Врачи многих стран также рекомендуют употреблять цинк, потому что он входит в состав ферментов, которые обеспечивают противовирусную защиту. Наконец, ношение масок предотвращает заражение", — заключил Роман Зиновкин.