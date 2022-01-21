Опасная игра: Психологи назвали 7 повседневных привычек, которые отбирают жизненные силы Многие из них незаметны в быту, но действуют на организм так же, как радиация, — разрушают активность клеток и провоцируют развитие заболеваний. 20 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Чтобы преждевременно не постареть и в 20 выглядеть моложе, а не старше, достаточно проанализировать собственное поведение. Некоторые привычки программируют организм на старение, болезни и увядание.

Детские комплексы

Сколько судеб разрушили детские комплексы — не счесть. Если в детстве человек отвечает за себя не в полной мере, взрослым он получает полное право выкинуть из жизни всё, что ему мешает. Если ему комфортно и это не вредит здоровью, ему нечего стыдиться — ни лишнего веса, ни экстравагантного поведения, ни собственных вкусов. Австрийский психолог Альфред Адлер, изучавший детские психотравмы, не раз отмечал, что проблема детской неполноценности в том, что человек, считающий себя неидеальным из-за веса или социального статуса, внушает себе, что недостоин любви и уважения, пока не исправит в себе "недостаток". Человек с комплексом превосходства снижает качество собственной социальной жизни, считая не себя, а окружение недостойным его. Можно всю жизнь дожидаться идеального окружения и добиваться идеальной формы или статуса. Но не нужно. Можно быть счастливым и без этого.

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Когда чужие люди ближе родных

Пожиратели времени и сил — светские сплетни и наблюдение за инстаграм-аккаунтами звёзд, а также изучение жизни соседей и собственных родственников. Кто-то любит сравнивать свою жизнь с жизнью людей из списка Forbes, а кто-то — самоутверждаться на "лузерах-коллегах". Французский психолог Жан Пиаже утверждал, что подобное может быть тревожным симптомом собственной неудовлетворённости. Счастливый человек живёт своей жизнью, ставит перед собой новые планки, ведёт разбор полётов, любит, ошибается, что-то меняет, но совершенно точно не следит за подробностями жизни других людей.

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Как уйти с работы

Психолог Эрих Фромм в своих поздних трудах отмечал, что нелюбимая работа — это часть комплексного психического заболевания и отражение деструктивной философии жизни. По сути, человек отчуждает собственную жизнь как минимум восемь часов в сутки и семь дней в неделю. Если берёт работу на дом, продлевает отчуждение. Но в свободное время отчуждение не заканчивается. Оно оборачивается нелюбимым досугом, общением с неинтересными людьми, несчастливой личной жизнью или беспросветным одиночеством. Предки говорили: "Дай ему палец, а он всю руку откусит". Это как раз про нелюбимую работу.

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Контакт с гаджетами нон-стоп

Сегодня человек проводит со смартфоном 24 часа в сутки. Гаджет нужен для работы, для досуга, чтобы сосредоточиться и чтобы забыться. Некоторые родители кладут смартфон ребёнку в колыбель, чтобы тот не отвлекал их. Но смартфоны держат людей в постоянном напряжении, портят зрение и нервы. Дерматологический тест Brown Scale Surface Pigmentation Test показывает, что синий цвет смартфона и компьютера старит кожу. Если засыпать с гаджетом в обнимку — не стоит ждать полноценного глубокого сна. Смартфон сбивает биоритмы, способствует тому, что человек начинает ложно понимать собственные потребности. Это приводит к преждевременному старению. В конце концов, Стив Джобс запрещал своим детям пользоваться айфонами круглые сутки не просто так.

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Брак по завещанию

С 60-х по 90-е в СССР существовали так называемые товарищеские суды. Они вразумляли граждан, вставших на путь асоциального и аморального поведения. Также они боролись за крепость брака. Случалось так, что, расписавшись по недоразумению молодости, человек расплачивался за это всю жизнь. Развестись? А что люди скажут?! В 90-е подскочило число разводов: вчерашние благообразные мужчины и женщины за 40 и за 50 расторгали браки, бросались в романтические авантюры. Иногда кажется, что "товарищеские суды" забрались на подкорку и передаются по наследству.

Многие стыдятся своего одиночества и даже боятся признаться себе, что им так комфортно. "Выскочить хоть за кого-то, лишь бы не бил", "Не такая уж она и страшная, если выпить", — вот как рассуждают некоторые люди не только в России, но и в США. Американские специалисты в области психосоматики отмечают, что удачный союз между мужчиной и женщиной снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, а неудачный, напротив, относится к факторам повышенного риска.

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Тренды "Тиктока" в реальной жизни

Любая мелочь отнимает время и силы. Чем больше таких мелочей присутствует рядом, тем пагубнее они влияют на качество жизни. К сожалению, многие люди понимают это только с возрастом. Сегодня люди рискуют здоровьем ради сиюминутной славы. Мало кто помнит про "коричный челлендж", участники которого давились на камеру большим количеством корицы, "огненный челлендж", когда участники ели самый острый перец, и другие безумные вещи, совершённые в погоне за популярностью.

В некоторых барах практиковались татуировки постоянным клиентам. По сути, человек портил свою кожу глупыми рисунками ради халявной выпивки.

Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за следование глупым трендам. Группа учёных из Калифорнийского института поведенческих нейронаук и психологии доказала, что самыми частыми исходами таких увлечений становятся депрессия, апатия и социальная самоизоляция. Дальше только два выхода — уйти в себя и перестать ощущать вкус жизни, которая и так коротка, или отправиться на приём к специалисту.

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Зависимости от всего

В этот пункт входит всё, на что человек мог бы повлиять, но не делает этого. Учёные из Университета Гаджа Мада в Индонезии провели исследование и доказали, что несбалансированное питание с преобладанием сладкого и фастфуда вызывает депрессивные расстройства и вредит продуктивности, а параллельное курение старит кожу и комплексно изнашивает организм. Гиподинамия, или малоподвижный образ жизни, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Инсульты и инфаркты стремительно молодеют. Конечно, мало кому удаётся избавиться от всех нездоровых факторов. В качестве компромисса можно оставить одну вредную привычку, к примеру любовь к сладкому, и контролировать её. Потому что маленьким слабостям иногда следует потакать.

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Авторы Евгений Самарин