Иммунолог Крючков назвал первый признак "омикрона" у детей

Изменение привычного поведения, равно как и отказ ребёнка от прежних предпочтений, должны насторожить родителей, считает иммунолог Николай Крючков. Врач предупреждает, что это может говорить о заражении омикрон-штаммом коронавируса. По его словам, такие привычные симптомы CoViD-19, как высокая температура и сильный кашель, не всегда проявляются у детей при этом штамме.

"Важно отследить, что он становится вялым, медленнее отвечает на вопросы. Нужно обращать внимание на изменения образа жизни и занятий ребёнка. Нежелание играть, потеря аппетита — всё это может быть первыми проявлениями заболевания", — пояснил Крючков в интервью "Вечерней Москве".

Он также отметил, что заболевание "омикроном" у детей может сопровождаться проблемами с ЖКТ, в том числе тошнотой, рвотой, поносом и болями в животе. Не исключено развитие системного воспалительного синдрома, добавил иммунолог. Это общая воспалительная реакция организма на инфекцию, влекущая за собой поражение сразу нескольких органов. По словам специалиста, такое возникает по ходу течения болезни у малой доли пациентов, но это вполне возможно.