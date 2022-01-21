Байден упомянул "зелёных человечков" из России

Существует угроза непрямого нападения России на Украину, считает президент США Джо Байден. В качестве такого примера он привёл "зелёных человечков в форме". По мнению американского лидера, Россия обладает различными возможностями проявить агрессию против Украины помимо открытых военных действий.

"У России есть большой опыт использования в целях агрессии мер помимо открытых боевых действий: нападения вооружённых формирований, так называемые атаки в серых зонах и действия российских солдат без российской формы", — перечислил американский президент.

Одной из таких угроз он назвал отправку "маленьких зелёных человечков в форме". Байден добавил, что США должны быть готовы ответить и на такие действия России. По его словам, Москва "заплатит высокую цену", если сделает выбор в пользу агрессии.