Байден упомянул "зелёных человечков" из России
Американский лидер заверил, что США будут считать вторжением на Украину любое пересечение границы войсками РФ.
Фото © Facebook / Joe Biden
Существует угроза непрямого нападения России на Украину, считает президент США Джо Байден. В качестве такого примера он привёл "зелёных человечков в форме". По мнению американского лидера, Россия обладает различными возможностями проявить агрессию против Украины помимо открытых военных действий.
"У России есть большой опыт использования в целях агрессии мер помимо открытых боевых действий: нападения вооружённых формирований, так называемые атаки в серых зонах и действия российских солдат без российской формы", — перечислил американский президент.
Одной из таких угроз он назвал отправку "маленьких зелёных человечков в форме". Байден добавил, что США должны быть готовы ответить и на такие действия России. По его словам, Москва "заплатит высокую цену", если сделает выбор в пользу агрессии.
"Я абсолютно чётко сказал президенту Путину, он всё понимает. Если любые, любые собранные вместе подразделения российских ВС пересекут украинскую границу, это будет вторжением", — подчеркнул американский президент.
Как рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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