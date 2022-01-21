Блинкен назвал "явным нападением" на Украину действия даже одного солдата
Госсекретарь США отметил, что Штаты обсуждают с союзниками и партнёрами всевозможные сценарии и "общий ответ" на действия России.
Фото © Facebook / Госдепартамент США
Если хоть один российский солдат пересечёт украинскую границу, это будет считаться нападением, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.
"Мы ясно говорили, что любое передвижение российских военных через украинскую границу и новые акты агрессии против Украины будут встречены стремительным, серьёзным и единым ответом США и наших союзников", — заявил Блинкен.
Он добавил, что по опыту Вашингтону известны и другие инструменты — это дестабилизация, гибридные атаки, военизированная тактика. Блинкен заявил, что США обсуждают с союзниками и партнёрами всевозможные сценарии и тесно взаимодействуют с ними, чтобы выработать "общий ответ".
"Если российский солдат пересекает границу Украины, то это означает, что перед нами серьёзная проблема, явное нападение на Украину. Будь то хоть один солдат, хоть тысячи", — отметил госсекретарь США.
Как ранее писал Лайф, Блинкен рассказал, чего ожидает от переговоров с Лавровым в Женеве. Глава американской дипломатии хотел бы понять, на каком этапе находится дискуссия США и России.
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