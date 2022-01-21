Блинкен назвал "явным нападением" на Украину действия даже одного солдата

Если хоть один российский солдат пересечёт украинскую границу, это будет считаться нападением, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

"Мы ясно говорили, что любое передвижение российских военных через украинскую границу и новые акты агрессии против Украины будут встречены стремительным, серьёзным и единым ответом США и наших союзников", — заявил Блинкен.

Он добавил, что по опыту Вашингтону известны и другие инструменты — это дестабилизация, гибридные атаки, военизированная тактика. Блинкен заявил, что США обсуждают с союзниками и партнёрами всевозможные сценарии и тесно взаимодействуют с ними, чтобы выработать "общий ответ".

"Если российский солдат пересекает границу Украины, то это означает, что перед нами серьёзная проблема, явное нападение на Украину. Будь то хоть один солдат, хоть тысячи", — отметил госсекретарь США.