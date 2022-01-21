Пушков прокомментировал карту Украины с притязаниями на Кубань и Таганрог

Украинская карта в кабинете министра иностранных дел Дмитрия Кулебы демонстрирует притязания Киева на российскую территорию, считает сенатор Алексей Пушков. Так российский парламентарий прокомментировал снимки со встречи Кулебы с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

"На фото Кулеба показывает карту госсекретарю США Блинкену, демонстрируя таким образом территориальные притязания Киева", — заявил Пушков у себя в Telegram-канале.

Good to meet with @DmytroKuleba while in Kyiv to stress unwavering U.S. support for Ukraine. We remain committed to diplomacy, but are ready, in coordination with Allies and partners, to impose severe costs for further Russian aggression against Ukraine. pic.twitter.com/JVSietYBvZ — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 19, 2022

Пушков обратил внимание, что на карте, которую Кулеба показывает Блинкену, украинскими значатся и некоторые регионы современной Польши. Сенатор задаётся вопросом, что думает на этот счёт Варшава.

"Трудно поверить, что патритотичные польские дипломаты до сих пор не видели эту "Фiзичну Мапу Украiни" (физическую карту Украины. — Прим. ред.)в кабинете у Кулебы. До сих пор молчали. Опять промолчат?", — отметил политик.