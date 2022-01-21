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Пушков прокомментировал карту Украины с притязаниями на Кубань и Таганрог

Политик обратил внимание на присутствие там и польских территорий и задался вопросом, промолчит ли на этот раз Варшава, как делала до сих пор.

20 января, 23:43
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SecBlinken/status/1483835141936103429/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Secretary Antony Blinken</a></p>

Фото © Twitter / Secretary Antony Blinken

Украинская карта в кабинете министра иностранных дел Дмитрия Кулебы демонстрирует притязания Киева на российскую территорию, считает сенатор Алексей Пушков. Так российский парламентарий прокомментировал снимки со встречи Кулебы с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

"На фото Кулеба показывает карту госсекретарю США Блинкену, демонстрируя таким образом территориальные притязания Киева", — заявил Пушков у себя в Telegram-канале.

Пушков обратил внимание, что на карте, которую Кулеба показывает Блинкену, украинскими значатся и некоторые регионы современной Польши. Сенатор задаётся вопросом, что думает на этот счёт Варшава.

"Трудно поверить, что патритотичные польские дипломаты до сих пор не видели эту "Фiзичну Мапу Украiни" (физическую карту Украины. — Прим. ред.)в кабинете у Кулебы. До сих пор молчали. Опять промолчат?", — отметил политик.

Публицист Грабовский заявил о правах Украины на Кубань и ещё три российских региона

Публицист Грабовский заявил о правах Украины на Кубань и ещё три российских региона

Ране Лайф писал, что Кулеба показал Блинкену карту с "украинской" Кубанью и ещё двумя регионами России. В составе Незалежной также были отмечены регионы современных Белоруссии, Польши и Румынии.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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