На юге Дагестана, в Хасавюрте, 28-летний мужчина за рулём ВАЗ-2107 сбил инспектора ГИБДД и скрылся с места аварии. Как стало известно Лайфу, подъезжая к перекрёстку, водитель увидел стоящий экипаж ДПС с включёнными мигалками, после чего развернулся, выехал на встречную полосу и сбил полицейского. Затем нарушитель попытался скрыться.

Погоня продолжалась до посёлка Хутор. Из-за того что машина была на летней резине, водитель не смог на узких улицах удержать управление и вскоре был вынужден остановиться. После этого он вышел из авто и обречённо лёг на землю. Полицейским заявил, что испугался. Инспектора после наезда госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами рук и ног. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.