Блинкен рассказал, чего ожидает от переговоров с Лавровым в Женеве
Глава американской дипломатии хотел бы понять, на каком этапе находится дискуссия США и России.
Энтони Блинкен © Twitter / Secretary Antony Blinken
Государственный секретарь США Энтони Блинкен признался, что не ожидает прорывов от переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Об этом он сказал в интервью германскому телеканалу ZDF.
"Я не ожидаю никакого прорыва", — сказал Блинкен, отвечая на вопрос о наилучшем исходе встречи в Женеве.
Глава Госдепа напомнил, что этим переговорам предшествовали встречи в формате США – Россия, НАТО – Россия, а затем и ОБСЕ – Россия. По его мнению, у сторон было время "поразмышлять над тем, что каждый из нас услышал".
"И это важный момент, я думаю, — понять, на каком этапе мы находимся с министром иностранных дел Лавровым, посмотреть, какие выводы Россия сделала по итогам этих дипломатических контактов", — заключил Блинкен.
Лайф рассказывал, что ранее Блинкен назвал "Северный поток – 2" рычагом давления на Россию. По словам госсекретаря США, Москва учитывает этот факт, определяя свои дальнейшие действия.
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