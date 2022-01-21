Постпред при ЕС Чижов не увидел смысла продолжать переговоры России и НАТО
Дипломат считает, что совет такого формата для того, чтобы в очередной раз что-то услышать про Украину, России не нужен.
Владимир Чижов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Встреча России и НАТО по гарантиям безопасности в Брюсселе была скорее исключением, чем полноценным возобновлением заседаний Совета РФ – НАТО. Такое мнение высказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
В эфире телеканала "Россия 24" он заявил, что отсутствие позитивной повестки на переговорах с НАТО оказало серьёзное влияние на ход беседы. По его мнению, эти встречи не увенчались какими-то успехами.
"Я думаю, что Совет Россия – НАТО не возобновился, это скорее было исключение. Ведь почему работа Совета Россия – НАТО постепенно сошла на нет? Потому что с НАТО у нас не было позитивной повестки дня", — заявил Владимир Чижов.
Дипломат не понимает, о чём можно вести беседы на этой площадке. Чижов задался риторическим вопросом и тут же ответил на него, подчеркнув, что в таком формате Совет Россия – НАТО не нужен.
"О чём говорить? Проводить встречи ради того, чтобы увидеться? Наверное, это не имело смысла. А встречаться, чтобы в очередной раз что-то слушать про Украину? Для этого Совет Россия – НАТО нам не нужен", — сказал Чижов.
Лайф напоминает, 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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