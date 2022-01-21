Постпред при ЕС Чижов не увидел смысла продолжать переговоры России и НАТО

Встреча России и НАТО по гарантиям безопасности в Брюсселе была скорее исключением, чем полноценным возобновлением заседаний Совета РФ – НАТО. Такое мнение высказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

В эфире телеканала "Россия 24" он заявил, что отсутствие позитивной повестки на переговорах с НАТО оказало серьёзное влияние на ход беседы. По его мнению, эти встречи не увенчались какими-то успехами.

"Я думаю, что Совет Россия – НАТО не возобновился, это скорее было исключение. Ведь почему работа Совета Россия – НАТО постепенно сошла на нет? Потому что с НАТО у нас не было позитивной повестки дня", — заявил Владимир Чижов.

Дипломат не понимает, о чём можно вести беседы на этой площадке. Чижов задался риторическим вопросом и тут же ответил на него, подчеркнув, что в таком формате Совет Россия – НАТО не нужен.