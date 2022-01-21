Российский мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминанием о своём первом поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он рассказал, что тогда его отец очень жёстко встретил с боя, сказав, что его сын всего лишь один из 600 бойцов, подписанных в этой лиге, и, чтобы стать лучшим, надо тренироваться, надеяться и терпеть.

"На меня было колоссальное давление. В самом октагоне я до этого никогда не дрался и не тренировался. Я даже октагон вживую никогда не видел. До этого в СНГ выступал только на ковре или ринге", — написал Хабиб в своём аккаунте в соцсети Instagram.

Он поведал, что дебютировал ровно десять лет назад, в 2012 году. Вспоминает, что на тот момент это казалось нереальным — стать бойцом "лучшей лиги мира" из России. Хабиб признался также, что все достижения на ковре посвящает отцу, потому что "всегда хотел доказать ему, что может стать лучшим".

"Когда отец мне такие слова говорил, я про себя думал: не буду ему ничего говорить, придёт время — и просто на деле покажу ему, как далеко я намерен зайти. Я был нереально заряжен и мотивирован", — заключил чемпион.