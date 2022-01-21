Украинское Минобороны заявило о получении беспрецедентных объёмов военной помощи
Фото © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
Украина получает военную помощь от международных партнёров в беспрецедентных объёмах. Об этом заявили в Минобороны республики.
"Руководством Минобороны на системной основе осуществляются меры по привлечению международной поддержки для развития состоятельности Вооружённых сил Украины с целью укрепления обороноспособности страны. Объёмы такой помощи в данный момент беспрецедентны", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что там упорно работают "над увеличением объёма и расширением номенклатуры средств обороны, предоставляемых Украине". При этом в Минобороны Украины добавили, что не планируют комментировать неофициальную информацию о конкретных видах вооружений, военной техники и оборудования, получаемых страной.
А ранее Лайф писал, что главы Минобороны США и Украины Остин и Резников обсудили поставки вооружения. Американская сторона подтвердила намерение и дальше поддерживать Киев, в том числе в вопросе о суверенитете.
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