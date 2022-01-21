Украинское Минобороны заявило о получении беспрецедентных объёмов военной помощи

Украина получает военную помощь от международных партнёров в беспрецедентных объёмах. Об этом заявили в Минобороны республики.

"Руководством Минобороны на системной основе осуществляются меры по привлечению международной поддержки для развития состоятельности Вооружённых сил Украины с целью укрепления обороноспособности страны. Объёмы такой помощи в данный момент беспрецедентны", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что там упорно работают "над увеличением объёма и расширением номенклатуры средств обороны, предоставляемых Украине". При этом в Минобороны Украины добавили, что не планируют комментировать неофициальную информацию о конкретных видах вооружений, военной техники и оборудования, получаемых страной.