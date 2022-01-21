Памела Андерсон подала на развод всего через год свадьбы с телохранителем

Американская актриса Памела Андерсона подала на развод со своим телохранителем Дэном Хейхерстом. В браке они прожили чуть больше года, но в настоящее время супруги уже не живут вместе.

Как пишет Rolling Stone, близкие к паре люди называют эти отношения уже изжившим себя пандемическим вихрем. Эта пара образовалась как раз во время карантина, а Памела начала встречаться с Дэном через семь месяцев после предыдущего развода. Весь карантин они были неразлучны и стремительно поженились.

Нынешний брак стал для 54-летней артистки пятым по счету. До этого она была замужем за голливудским магнатом Джоном Питерсом.