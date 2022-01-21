Памела Андерсон подала на развод всего через год свадьбы с телохранителем
Дэн Хейхерст стал пятым мужем звезды "Спасателей Малибу", они заключили брак в декабре 2020 года.
Фото © pamelaanderson
Американская актриса Памела Андерсона подала на развод со своим телохранителем Дэном Хейхерстом. В браке они прожили чуть больше года, но в настоящее время супруги уже не живут вместе.
Как пишет Rolling Stone, близкие к паре люди называют эти отношения уже изжившим себя пандемическим вихрем. Эта пара образовалась как раз во время карантина, а Памела начала встречаться с Дэном через семь месяцев после предыдущего развода. Весь карантин они были неразлучны и стремительно поженились.
Нынешний брак стал для 54-летней артистки пятым по счету. До этого она была замужем за голливудским магнатом Джоном Питерсом.
Лайф напоминает, церемония свадьбы между Андерсон и Хейхерстом прошла в очень закрытой обстановке. Торжество проходило в канун Рождества на заднем дворе загородного поместья на острове Ванкувер в Канаде, которое звезда купила у своей бабушки.
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