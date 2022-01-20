Волочкова — о скандале в самолёте: Задача бортпроводника — подносить еду, моя — блистать на сцене

Анастасия Волочкова рассказала подробности инцидента на рейсе с Мальдив © LIFE

Российская балерина Анастасия Волочкова, оказавшаяся в центре скандала из-за отказа надеть маску на борту самолёта, летевшего с Мальдив, прокомментировала инцидент. Как рассказала артистка, в тот день она была абсолютно трезвая, а бортпроводник попросту начал "докапываться" до неё.

По словам балерины, во время полёта она сидела в маске и опустила её лишь для того, чтобы выпить кофе. Именно в тот момент подошёл стюард и "начал читать ей мораль". В аэропорту Волочкову ждал уже наряд полиции. В отделении, как призналась артистка, правоохранители вывернули наизнанку все её сумки с личными вещами и деньгами, устроив "показательный суд".

"Да, я Анастасия Волочкова. Его (бортпроводника. — Прим. Лайфа) задача — летать сто лет и подносить нам еду с напитками, а моя задача — блистать на сцене", — отметила Волочкова.

Теперь балерина собирается подать в суд на стюарда, из-за которого у неё появились проблемы. Волочкова также отметила, что не согласна ни с одним обвинением, выдвинутым в её адрес. К тому же, как утверждает артистка, её поддерживали некоторые пассажиры самолёта, хотя их показания стражи порядка не приняли к сведению. Кроме того, Волочкова добавила, что арест на 15 суток, про который ранее сообщали в СМИ, якобы уже ей не грозит.