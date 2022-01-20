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Парламент Австрии принял закон об обязательной вакцинации от ковида

Этот документ уже стал самым спорным в современной истории страны, его неоднократно критиковали.

20 января, 18:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Власти Австрии приняли закон, вводящий в стране обязательную вакцинацию от коронавируса. Документ был принят большинством голосов членов Национального совета (нижняя палата парламента).

В результате Австрия стала первой страной в Евросоюзе, где прививка от инфекции станет обязательной. Действие закона рассчитано до 31 января 2024 года. Так, с февраля текущего года вакцинироваться от ковида должен будет каждый взрослый человек. Исключение будет сделано для беременных и тех, кто имеет медицинские противопоказания. Тех же, кто откажется, будут ждать высокие штрафы — до 3,6 тысячи евро.

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Законопроект разработала правящая коалиция Австрийской народной партии и "Зелёных", в течение двух лет выступавших против подобной возможности. Он уже стал самым спорным и непопулярным законом в современной истории республики, а парламент получил свыше 100 тысяч критических отзывов. Оппозиционная Австрийская партия свободы намерена обжаловать закон в Конституционном суде.

Ранее президент США Джо Байден заверил население, что локдауна из-за "омикрона" не будет. По его мнению, Штаты сейчас находятся в более хорошем положении в вопросах здравоохранения, чем были год назад.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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