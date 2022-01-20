Парламент Австрии принял закон об обязательной вакцинации от ковида

Власти Австрии приняли закон, вводящий в стране обязательную вакцинацию от коронавируса. Документ был принят большинством голосов членов Национального совета (нижняя палата парламента).

В результате Австрия стала первой страной в Евросоюзе, где прививка от инфекции станет обязательной. Действие закона рассчитано до 31 января 2024 года. Так, с февраля текущего года вакцинироваться от ковида должен будет каждый взрослый человек. Исключение будет сделано для беременных и тех, кто имеет медицинские противопоказания. Тех же, кто откажется, будут ждать высокие штрафы — до 3,6 тысячи евро.

Законопроект разработала правящая коалиция Австрийской народной партии и "Зелёных", в течение двух лет выступавших против подобной возможности. Он уже стал самым спорным и непопулярным законом в современной истории республики, а парламент получил свыше 100 тысяч критических отзывов. Оппозиционная Австрийская партия свободы намерена обжаловать закон в Конституционном суде.