Инфекционист Яковлев рассказал о штамме ковида, который придёт на смену "омикрону"

CoViD-19, скорее всего, станет эндемическим заболеванием, что приведёт к появлению каждый раз нового видоизменённого возбудителя по аналогии с гриппом во время эпидподъёмов. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Алексей Яковлев.

"Так как у нас каждый раз приходит немножко изменённый вирус гриппа, то, возможно, что каждый раз будет приходить видоизменённый коронавирус. Как он будет изменяться, никто не предскажет. Дай бог, чтобы изменялся так, чтобы заболевание протекало нетяжело", — объяснил доктор медицинских наук.

По мнению Яковлева, коронавирус останется достаточно опасным заболеванием, как и остальные респираторные вирусы.

"То, что от респираторных инфекций погибают, я об этом всегда говорил. В 2015 и 2016 годах мы потеряли около 500 человек, умерших от гриппа за 15 недель, а по России от гриппа мы теряем до 11 тысяч в год. И если наши потери будут соизмеримы с потерями от гриппа, то меры должны применяться примерно такие же, как при эпидподъёмах гриппа", — подчеркнул специалист.

Нынешняя же ситуация с CoViD-19 показывает, что мы вошли в пик заболеваемости, считает Яковлев.

"Коронавирус пока не то что слабеет. Скорее всего, речь идёт об уже созданном иммунитете. Может быть, то, что сейчас многие болеют легче, связано не только с вакцинацией, но и с тем, что многие переболели, то есть образовался кросс-реактивный иммунитет", — отметил инфекционист.

При этом профессор утверждает, что пик "омикрона" уже начался.

"Много работ, сравнивающих его распространение по странам. В ближайшие две недели ожидаем существенного роста. Проблема — дельта-штамм не до конца ушёл, но его четвёртая волна снижалась. А сейчас взрывообразный рост связан с "омикроном", как и в других странах", — пояснил Яковлев.

Врач также добавил, что перехитрить природу вряд ли получится и вирус продолжит мутировать.

"Мы не можем перехитрить природу, мы возомнили, что можем справиться. Природа оказалась мудрее. Академик Николай Беляков давно говорил о саморегуляции эпидпроцесса, и сейчас мы его видим. Да, скорее всего, вирус продолжит мутировать, он не останавливается", — заключил завкафедрой.

Наименование же нового штамма, и будет ли он вообще иметь название наподобие "дельты" или "омикрона", это вопросы к "организаторам здравоохранения", резюмировал Яковлев.