Байден пригрозил России "решительным ответом" в случае невоенных действий против Украины
Американский лидер убеждён, что Москва давно использует иные методы с целью агрессии. По его словам, в частности, к ним относятся так называемые атаки в серой зоне.
Джо Байден © Facebook / Joe Biden
США и их союзники должны быть готовы задействовать ответные меры в адрес России, если она, по оценке американской стороны, будет действовать против Украины не военными, а другими методами. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.
"Россия давно использует иные методы с целью агрессии, нежели открытые военные действия. Полувоенная тактика, так называемые атаки в серой зоне, действия российских военных, которые не носят российскую форму", — сказал Байден на встрече с журналистами.
"Решительный ответ" с американской стороны, как указал лидер США, должен быть с применением различных инструментов, имеющихся в распоряжении объединённых сил.
Ранее Лайф рассказывал о том, что президент США Джо Байден признал безрезультатными переговоры с Россией по вопросу безопасности. Вместе с тем глава Белого дома считает, что можно будет договориться о неразмещении стратегического вооружения на Украине.
Как мы уже писали, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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