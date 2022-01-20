Байден пригрозил России "решительным ответом" в случае невоенных действий против Украины

США и их союзники должны быть готовы задействовать ответные меры в адрес России, если она, по оценке американской стороны, будет действовать против Украины не военными, а другими методами. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

"Россия давно использует иные методы с целью агрессии, нежели открытые военные действия. Полувоенная тактика, так называемые атаки в серой зоне, действия российских военных, которые не носят российскую форму", — сказал Байден на встрече с журналистами.

"Решительный ответ" с американской стороны, как указал лидер США, должен быть с применением различных инструментов, имеющихся в распоряжении объединённых сил.