Глава МИД Франции призвал продолжить "требовательный диалог" с Россией
Министр также добавил, что европейцы считают нормальным консультироваться друг с другом и поддерживать координацию по вопросам безопасности, которые касаются ЕС.
Жан-Ив Ле Дриан © Facebook / France Diplomatie
Страны – члены ЕС должны продолжать вести с Россией "требовательный диалог" во всех форматах, включая переговоры по гарантиям безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Что касается диалога с Россией, я подчеркнул важность проведения требовательных обменов с Москвой во всех форматах, инициированных на прошлой неделе, в частности, в рамках "нормандского формата", в рамках американо-российского диалога по стратегической стабильности, а также в рамках Совета Россия – НАТО и в ОБСЕ", — указано в коммюнике главы внешнеполитического ведомства Франции.
Ле Дриан отметил, что в каждом из вышеперечисленных форматов члены ЕС играют сплачивающую роль. Он также добавил, что европейцы считают нормальным консультироваться друг с другом и поддерживать координацию по вопросам безопасности, которые касаются Европы.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о том, что будет представлять ЕС на всех переговорах по европейской безопасности. По словам дипломата, министры обороны и главы МИД стран Евросоюза договорились предоставить ему полную поддержку.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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