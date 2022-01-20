Глава МИД Франции призвал продолжить "требовательный диалог" с Россией

Страны – члены ЕС должны продолжать вести с Россией "требовательный диалог" во всех форматах, включая переговоры по гарантиям безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Что касается диалога с Россией, я подчеркнул важность проведения требовательных обменов с Москвой во всех форматах, инициированных на прошлой неделе, в частности, в рамках "нормандского формата", в рамках американо-российского диалога по стратегической стабильности, а также в рамках Совета Россия – НАТО и в ОБСЕ", — указано в коммюнике главы внешнеполитического ведомства Франции.



Ле Дриан отметил, что в каждом из вышеперечисленных форматов члены ЕС играют сплачивающую роль. Он также добавил, что европейцы считают нормальным консультироваться друг с другом и поддерживать координацию по вопросам безопасности, которые касаются Европы.