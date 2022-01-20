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Робби Уильямс продаст с аукциона "Девочку с воздушным шаром" и ещё две картины Бэнкси

Пока трудно сказать, сколько именно выручит 47-летний певец за работы анонимного художника. По подсчётам аналитиков, он заработает от семи до 13,5 миллиона долларов.

20 января, 17:13
<p>Робби Уильямс © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYKiVPPBoqJ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">robbiewilliams</a></p>

Робби Уильямс © Instagram / robbiewilliams

Британский певец Робби Уильямс решил выставить на аукцион три картины уличного художника Бэнкси из собственной коллекции. Как сообщает The Guardian, с молотка уйдут работы "Целующиеся копы", "Вандализированное масло" и "Девочка с воздушным шаром".

Пока трудно сказать, сколько именно заработает 47-летний певец с работ Бэнкси, аналитики считают, что он выручит от семи до 10 миллионов фунтов стерлингов (около 9,5–13,5 миллиона долларов).

"Эти работы объединяют культурное наследие двух крупнейших британских звёзд — Робби Уильямса и Бэнкси. Как и их создатель и их владелец, они едкие, культовые, дерзкие и уникальные", — отметил представитель аукционного дома Sotheby's в Лондоне Хьюго Кобб.

Изрезанная картина Бэнкси ушла с молотка за рекордные $25,4 млн

Изрезанная картина Бэнкси ушла с молотка за рекордные $25,4 млн

Ранее сообщалось, что картину Пикассо продали на аукционе за рекордные $24,6 миллиона. На полотне изображена супруга живописца Жаклин Рок, которую он запечатлел сидящей на корточках.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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