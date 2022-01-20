Робби Уильямс продаст с аукциона "Девочку с воздушным шаром" и ещё две картины Бэнкси

Британский певец Робби Уильямс решил выставить на аукцион три картины уличного художника Бэнкси из собственной коллекции. Как сообщает The Guardian, с молотка уйдут работы "Целующиеся копы", "Вандализированное масло" и "Девочка с воздушным шаром".

Пока трудно сказать, сколько именно заработает 47-летний певец с работ Бэнкси, аналитики считают, что он выручит от семи до 10 миллионов фунтов стерлингов (около 9,5–13,5 миллиона долларов).

"Эти работы объединяют культурное наследие двух крупнейших британских звёзд — Робби Уильямса и Бэнкси. Как и их создатель и их владелец, они едкие, культовые, дерзкие и уникальные", — отметил представитель аукционного дома Sotheby's в Лондоне Хьюго Кобб.