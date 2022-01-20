Гинцбург объяснил, за счёт чего "Спутник V" эффективнее Pfizer в борьбе с "омикроном"

Российская вакцина "Спутник V" эффективнее, чем Pfizer и другие препараты, в борьбе с омикрон-штаммом из-за более широкого спектра вируснейтрализующих антител. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину, Александр Гинцбург.

"Это происходит за счёт того, что "Спутник" даёт более широкий спектр вируснейтрализующих антител на различно изменяющиеся варианты коронавируса, которые появлялись и будут появляться", — приводит его слова RT.

Эта конструкция антигена была исходно заложена в препарат эпидемиологами центра, уточнил Гинцбург. Кроме того, они ещё тогда предупреждали о необходимости конструировать вакцину подобным образом, добавил учёный.

Также глава центра заметил, что в популяции россиян, вакцинировавшихся "Спутником V", 75% имеют вируснейтрализующие антитела, которых вполне достаточно для защиты от "омикрона". А те, кто ревакцинировался "Спутником лайт", через примерно три месяца "имеют стопроцентный результат по своей сыворотке".