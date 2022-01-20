Учёные-атомщики оставили стрелки часов Судного дня на прежнем месте

Стрелки символических часов Судного дня, которые отражают представления учёных-атомщиков о том, насколько мир близок к ядерной войне, в 2022 году по-прежнему останутся на отметке "100 секунд до ядерной полуночи". Об этом сообщила президент авторитетного американского журнала "Бюллетень учёных-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists) Рейчел Бронсон.

"Мир не стал безопаснее в этом году по сравнению с тем, каким он был в это же время в 2021-м, таким образом мы решили оставить стрелки на отметке 100 секунд до полуночи", — цитирует её журнал.