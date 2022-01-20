Учёные-атомщики оставили стрелки часов Судного дня на прежнем месте
Они по-прежнему показывают 100 секунд до "ядерной полуночи". По мнению специалистов, ситуация с глобальной безопасностью в мире к данному моменту не улучшилась.
Стрелки символических часов Судного дня, которые отражают представления учёных-атомщиков о том, насколько мир близок к ядерной войне, в 2022 году по-прежнему останутся на отметке "100 секунд до ядерной полуночи". Об этом сообщила президент авторитетного американского журнала "Бюллетень учёных-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists) Рейчел Бронсон.
"Мир не стал безопаснее в этом году по сравнению с тем, каким он был в это же время в 2021-м, таким образом мы решили оставить стрелки на отметке 100 секунд до полуночи", — цитирует её журнал.
Участники церемонии отметили, что, несмотря на усилия США и России по продлению ДСНВ, ситуация с глобальной безопасностью не стала лучше настолько, чтобы перевести стрелки подальше от ядерной полуночи. Отмечается, что на решение не повлияло и совместное заявление так называемой ядерной пятёрки о предотвращении ядерной войны, принятое в начале текущего года.
Как сообщал Лайф, 3 января лидеры России, Великобритании, Китая, США и Франции выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Соответствующее вооружение должно служить оборонительным целям и сдерживанию агрессии, подчеркнули они. Дмитрий Песков рассказал, как согласовывали совместное заявление лидеров "ядерной пятёрки".
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