Хирург Хайдаров объяснил, как Пугачёва могла сохранить молодость с помощью чипа красоты

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва могла воспользоваться одной из передовых разработок в области медицины в виде специального "чипа красоты". Об этом в эфире YouTube-шоу "Алёна, блин!" рассказал звёздный пластический хирург Тимур Хайдаров.

Ведущая поинтересовалась у специалиста, не страшно ли 72-летней Примадонне за своё здоровье из-за пластических операций, на наличие которых указали фанаты под последними публикациями в инстаграме звезды. Пользователи заметили, что Пугачёва не только похудела, но и подтянула лицо.

"Вы же не её лечащий врач? Откуда вы знаете о её проблемах со здоровьем? Есть же истории, когда подготавливают пациента к пластической операции. Тот же биохакинг", — ответил Хайдаров.

Однако хирург предположил, что звезда могла прибегнуть к одной из передовых разработок в области медицины. Хайдаров объяснил, что сегодня существуют специальные ампулы с нужными компонентами, которые вшивают в тело. После этого человек начинает худеть и быстрее восстанавливается.

"Это как чипирование, только чип красоты, чип здоровья. Возможно, она прибегла и к этой истории", — заключил он.