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Адвокат Аверина оценила заочный арест обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова

По словам юриста, есть вероятность, что дело может быть рассмотрено в суде даже в случае, если Валерия Шляфмана, который скрывается в Израиле, не экстрадируют.

20 января, 16:28

Игорь Тальков © VK / Фан-группа певца

Адвокат семьи Игоря Талькова Нина Аверина прокомментировала решение петербургского суда, который заочно арестовал обвиняемого в убийстве певца. В беседе с газетой "Петербургский дневник" она пояснила, почему возобновление уголовного дела столь важно.

"Мы положительно оцениваем это решение, это важный шаг в привлечении к ответственности этого человека. Имеются достаточные доказательства его причастности, есть основания для ареста", — отметила юрист.

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30 лет розыска: Почему суд только сейчас заочно арестовал убийцу Игоря Талькова

По словам Авериной, сейчас следствие выполняет необходимые действия. Причём, как она отметила, есть вероятность, что дело может быть рассмотрено в суде даже в случае, если обвиняемого Валерия Шляфмана, который скрывается в Израиле, не экстрадируют.

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный". Следствие предполагает, что это произошло в ходе закулисного конфликта музыканта с Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым, представлявшим интересы певицы Азизы. Случилась потасовка из-за очередного выступления, в ходе неё Малахов был сильно избит, а Шляфман выстрелил в Талькова. В начале 1992 года предполагаемый убийца скрылся от следствия, уехав на Украину, откуда позже перебрался в Израиль.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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