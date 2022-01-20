Адвокат Аверина оценила заочный арест обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова

Адвокат семьи Игоря Талькова Нина Аверина прокомментировала решение петербургского суда, который заочно арестовал обвиняемого в убийстве певца. В беседе с газетой "Петербургский дневник" она пояснила, почему возобновление уголовного дела столь важно.

"Мы положительно оцениваем это решение, это важный шаг в привлечении к ответственности этого человека. Имеются достаточные доказательства его причастности, есть основания для ареста", — отметила юрист.

По словам Авериной, сейчас следствие выполняет необходимые действия. Причём, как она отметила, есть вероятность, что дело может быть рассмотрено в суде даже в случае, если обвиняемого Валерия Шляфмана, который скрывается в Израиле, не экстрадируют.