Путин в преддверии юбилея главы "Газпрома" Миллера присвоил ему звание Героя Труда

31 января Алексей Миллер отметит 60-летний юбилей. В 2001 году он стал главой правления "Газпрома". За это время компания стала одним из энергетических бизнес-лидеров в мире. В частности, газовый гигант получил крупные активы в нефтяном и энергетическом секторе, а также укрепил позиции в экспортной сфере. Миллер неоднократно награждался престижными государственными наградами, в том числе медалями "За заслуги перед Отечеством".