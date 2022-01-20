Путин в преддверии юбилея главы "Газпрома" Миллера присвоил ему звание Героя Труда
Награда присуждается "За трудовые заслуги перед государством и народом", отмечено в тексте указа.
Алексей Миллер © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда главе "Газпрома" Алексею Миллеру. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров ПАО "Газпром", город Санкт-Петербург", — говорится в тексте указа.
31 января Алексей Миллер отметит 60-летний юбилей. В 2001 году он стал главой правления "Газпрома". За это время компания стала одним из энергетических бизнес-лидеров в мире. В частности, газовый гигант получил крупные активы в нефтяном и энергетическом секторе, а также укрепил позиции в экспортной сфере. Миллер неоднократно награждался престижными государственными наградами, в том числе медалями "За заслуги перед Отечеством".
Ранее стало известно, что "Газпром" в 2021 году добыл рекордный за 13 лет объём газа. Кроме того, экспорт в страны дальнего зарубежья в прошлом году вырос на 5,8 миллиарда кубометров, став четвёртым по объёму в истории холдинга.
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