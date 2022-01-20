НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин в преддверии юбилея главы "Газпрома" Миллера присвоил ему звание Героя Труда

Награда присуждается "За трудовые заслуги перед государством и народом", отмечено в тексте указа.

20 января, 16:10
<p>Алексей Миллер © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/53141/photos/46089" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Алексей Миллер © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда главе "Газпрома" Алексею Миллеру. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров ПАО "Газпром", город Санкт-Петербург", — говорится в тексте указа.

Миллер: "Газпром" ожидает максимальный финансовый результат по итогам 2021-го

Миллер: "Газпром" ожидает максимальный финансовый результат по итогам 2021-го

31 января Алексей Миллер отметит 60-летний юбилей. В 2001 году он стал главой правления "Газпрома". За это время компания стала одним из энергетических бизнес-лидеров в мире. В частности, газовый гигант получил крупные активы в нефтяном и энергетическом секторе, а также укрепил позиции в экспортной сфере. Миллер неоднократно награждался престижными государственными наградами, в том числе медалями "За заслуги перед Отечеством".

Ранее стало известно, что "Газпром" в 2021 году добыл рекордный за 13 лет объём газа. Кроме того, экспорт в страны дальнего зарубежья в прошлом году вырос на 5,8 миллиарда кубометров, став четвёртым по объёму в истории холдинга.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1