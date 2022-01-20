В Москве неизвестный угнал Maserati миллионера Лобанова и вернул после ночных "покатушек"
Незнакомец в балаклаве сел за руль и беспрепятственно покинул охраняемую парковку в одном из столичных ЖК. Его личность пока не установили.
Кадр из видео © Telegram-канал SHOT
Угнанный автомобиль Maserati © Telegram-канал SHOT
В странной истории разбираются московские правоохранители. Неизвестный человек угнал с охраняемой подземной парковки Maserati бизнесмена-миллионера Андрея Лобанова и его супруги Алисы, владеющих магазином игрушек, и вернул автомобиль через сутки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По камерам видеонаблюдения заметно только, как мужчина в балаклаве и шапке забирает машину, его личность сейчас устанавливается. Угонщик вернул иномарку спустя сутки с небольшими повреждениями.
Маршрут поездки угонщика © Telegram-канал SHOT
Алиса Лобанова © Instagram / alisabartova_lobanova
Сотрудники охраны парковки ЖК "Дом на Трубецкой", откуда была похищена машина, пояснили полицейским, что у жильцов есть специальная комната с сейфами. В них хранятся ключи от автомобилей. Доступ к этим сейфам имеют собственники, их личная охрана и водители. Охрана ЖК за них ответственность не несёт.
А ранее Лайф рассказывал о самых угоняемых автомобилях в России. Чаще всего угоны происходят в Москве и Подмосковье, Чечне, а также в Курской, Иркутской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской областях.
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