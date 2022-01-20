В Москве неизвестный угнал Maserati миллионера Лобанова и вернул после ночных "покатушек"

Угнанный автомобиль Maserati © Telegram-канал SHOT

В странной истории разбираются московские правоохранители. Неизвестный человек угнал с охраняемой подземной парковки Maserati бизнесмена-миллионера Андрея Лобанова и его супруги Алисы, владеющих магазином игрушек, и вернул автомобиль через сутки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По камерам видеонаблюдения заметно только, как мужчина в балаклаве и шапке забирает машину, его личность сейчас устанавливается. Угонщик вернул иномарку спустя сутки с небольшими повреждениями.

Маршрут поездки угонщика © Telegram-канал SHOT

Алиса Лобанова © Instagram / alisabartova_lobanova

Сотрудники охраны парковки ЖК "Дом на Трубецкой", откуда была похищена машина, пояснили полицейским, что у жильцов есть специальная комната с сейфами. В них хранятся ключи от автомобилей. Доступ к этим сейфам имеют собственники, их личная охрана и водители. Охрана ЖК за них ответственность не несёт.