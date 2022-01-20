Референдум по конституции в Белоруссии назначен на 27 февраля
Формулировка вопроса в бюллетене будет звучать так: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"
Здание правительства Республики Беларусь. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
Референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.
"В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.
Формулировка вопроса в бюллетене будет звучать так: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"
Напомним, что белорусский лидер впервые предложил изменить конституцию 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы в ходе референдума смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти. В ноябре 2021 года Александру Лукашенко был представлен доработанный вариант основного закона государства.
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