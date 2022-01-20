Референдум по конституции в Белоруссии назначен на 27 февраля

Референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.

"В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Формулировка вопроса в бюллетене будет звучать так: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"