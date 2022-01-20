"Молдовагаз" погасила задолженности перед "Газпромом" за январские поставки

Компания "Молдовагаз" погасила все долги и окончательно расплатилась с российской госкорпорацией "Газпром" после предупреждения о возможном прекращении поставок голубого топлива. Об этом сообщила пресс-служба молдавской компании.

"АО "Молдовагаз" полностью перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, поставленный в первой половине января 2022 года", — уточняется в посте, опубликованном на странице "Молдовагаза" в "Фейсбуке".

В счёт погашения долга за январь "Газпрому" было переведено 34,375 миллиона долларов. В "Молдовагазе" отметили, что это последний транш из 63 миллионов долларов, которые должны были быть оплачены за данный период. Погасить долг удалось при помощи средств, которые компания получила от властей республики.