"Молдовагаз" погасила задолженности перед "Газпромом" за январские поставки
Расплатиться удалось при помощи средств, которые компания получила от властей Молдавии.
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Компания "Молдовагаз" погасила все долги и окончательно расплатилась с российской госкорпорацией "Газпром" после предупреждения о возможном прекращении поставок голубого топлива. Об этом сообщила пресс-служба молдавской компании.
"АО "Молдовагаз" полностью перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, поставленный в первой половине января 2022 года", — уточняется в посте, опубликованном на странице "Молдовагаза" в "Фейсбуке".
В счёт погашения долга за январь "Газпрому" было переведено 34,375 миллиона долларов. В "Молдовагазе" отметили, что это последний транш из 63 миллионов долларов, которые должны были быть оплачены за данный период. Погасить долг удалось при помощи средств, которые компания получила от властей республики.
Как уже писал Лайф, ранее "Газпром" заявил, что может приостановить поставки голубого топлива в республику из-за долгов газораспределительной компании "Молдовагаз". После этого решение о введении в республике режима ЧП приняло Правительство Молдавии. Необходимо было только одобрение парламента. Немногим позже глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что "Газпрому" перевели треть авансового платежа за январь, однако полностью выплатить его возможности нет, так как банки отказались предоставлять кредиты.
Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен правительством республики.
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