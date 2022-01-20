Найден внебрачный сын Александра Абдулова, чьё фото актёр хранил в потайном кармане пиджака

Внебрачный сын российского актёра Александра Абдулова узнал, кто является его биологическим отцом, спустя 34 года. Как сообщает портал kp.ru, мужчина убедился в этом после того, как увидел в газете судьбоносную фотографию.

Не так давно родственники актёра нашли в потайном кармане его пиджака фотографию, которая вдохновила их на поиски внебрачного сына артиста. Однако вдова Абдулова и его дочь Евгения до сих пор эту новость никак не прокомментировали.

За полгода до свадьбы с Юлией Мешиной актёр расстался со своей гражданской женой Викторией Лановской, которая после разрыва сумела сохранить дружеские отношения с родственниками артиста: именно она ухаживала за мамой актёра после его смерти.

"Я приехала в Иваново, чтобы пообщаться с Альбиной (вдова старшего брата Абдулова. — Прим. Лайфа), она после череды смертей живёт одна. Пили чай, вспоминали былые времена, много говорили о Саше. В какой-то момент она сказала, что хочет сделать мне подарок. Этим подарком стал белый пиджак фирмы "Армани", в котором Саша снимался в фильме "Гений", — рассказала Лановская.

Мать Абдулова много лет хранила личные вещи сына, а в конце 2021 года в любимом белом пиджаке актёра была обнаружена необычная фотография с недвусмысленной подписью на обороте: "Саша, это твой сын. Оля". После долгих поисков мужчину с детской фотографии удалось разыскать — в подтверждение он отправил такие же снимки.

Сына актёра зовут Александр Коваль, в его свидетельстве о рождении данных об отце нет, а в графе мать стоит имя Ольга. Мужчина родился в городе Усть-Каменогорске в Казахстане и рассказал, что уже в детстве понимал, что разговоры о папе для его матери болезненны.

"Конечно, я сразу себя узнал на фото. Но поверить в это долго не мог. Я так и спросил маму, мол, правда, что мой отец Абдулов. Она долго молчала, а потом всё-таки рассказала, что да", — поделился он с журналистами.