Комиссия по ЧС обязала "Молдовагаз" расплатиться с "Газпромом" до конца дня
Министерство труда и социальной защиты республики авансом перечислит молдавской компании 26 миллионов долларов.
Фото © ТАСС / Денисов Вадим
"Молдовагаз" должен расплатиться с российской госкорпорацией "Газпром" до конца 20 января, чтобы избежать отключения поставок газа. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии обязала компанию сделать это с помощью средств, которые та получит от власти республики. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Правительства Молдавии.
"Молдовагаз" обеспечит полную оплату до конца 20 января 2022 года "Газпрому" 50% стоимости объёма природного газа за январь", — сказано в опубликованном решении комиссии.
Кроме того, там отметили, что Министерство труда и социальной защиты республики авансом перечислит деньги компании, выделенные на компенсацию роста тарифа на газ бытовым потребителям с января по март 2022 года. В результате "Молдовагаз" получит почти 26 миллионов долларов. Перевод средств из бюджета Минфин обеспечит сразу же, когда получит необходимые документы от Минтруда и соцзащиты. Также указывается, что "Молдовагаз" освобождён от необходимости оплаты НДС в размере более 8,4 миллиона долларов до 30 марта.
Как уже писал Лайф, ранее "Газпром" заявил, что может приостановить поставки голубого топлива в республику из-за долгов газораспределительной компании "Молдовагаз". После этого решение о введении в республике режима ЧП приняло Правительство Молдавии. Необходимо было только одобрение парламента. Немногим позже глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что "Газпрому" перевели треть авансового платежа за январь, однако полностью выплатить его возможности нет, так как банки отказались предоставлять кредиты.
Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен правительством республики.
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