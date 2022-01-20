Комиссия по ЧС обязала "Молдовагаз" расплатиться с "Газпромом" до конца дня

"Молдовагаз" должен расплатиться с российской госкорпорацией "Газпром" до конца 20 января, чтобы избежать отключения поставок газа. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии обязала компанию сделать это с помощью средств, которые та получит от власти республики. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Правительства Молдавии.

Кроме того, там отметили, что Министерство труда и социальной защиты республики авансом перечислит деньги компании, выделенные на компенсацию роста тарифа на газ бытовым потребителям с января по март 2022 года. В результате "Молдовагаз" получит почти 26 миллионов долларов. Перевод средств из бюджета Минфин обеспечит сразу же, когда получит необходимые документы от Минтруда и соцзащиты. Также указывается, что "Молдовагаз" освобождён от необходимости оплаты НДС в размере более 8,4 миллиона долларов до 30 марта.