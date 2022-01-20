Лайф публикует видео с последствиями взрыва на молочном заводе под Новосибирском
В результате обрушилась стена и было повреждено несколько сэндвич-панелей склада. Пострадало три человека.
Последствия взрыва на Купинском молочном комбинате в Новосибирской области. Фото © LIFE
Последствия взрыва на Купинском молочном комбинате в Новосибирской области. Видео © LIFE
Три человека пострадали на Купинском молочном комбинате из-за взрыва во время заправки холодильной установки. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Сейчас состояние трёх сотрудников предприятия оценивается как лёгкой и средней тяжести, они получили колото-резаные раны. Один из пострадавших 1981 года рождения находится в реанимации, двое других — 1986 и 1972 года рождения — направлены в хирургическое отделение Купинской ЦРБ.
В результате инцидента обрушилась стена завода и было повреждено несколько сэндвич-панелей склада. По словам источника, вся смена в 40 человек, включая трёх пострадавших, сама эвакуировалась в безопасное место до прибытия экстренных служб.
Ранее Лайф рассказывал, что пожар в доме престарелых в Испании унёс жизнь не менее пяти человек. Пострадало ещё 11 человек, они отравились угарным газом и сейчас находятся в больнице.
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