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Лайф публикует видео с последствиями взрыва на молочном заводе под Новосибирском

В результате обрушилась стена и было повреждено несколько сэндвич-панелей склада. Пострадало три человека.

20 января, 13:12
<p>Последствия взрыва на Купинском молочном комбинате в Новосибирской области. Фото © LIFE</p>

Последствия взрыва на Купинском молочном комбинате в Новосибирской области. Фото © LIFE

Последствия взрыва на Купинском молочном комбинате в Новосибирской области. Видео © LIFE

Три человека пострадали на Купинском молочном комбинате из-за взрыва во время заправки холодильной установки. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Сейчас состояние трёх сотрудников предприятия оценивается как лёгкой и средней тяжести, они получили колото-резаные раны. Один из пострадавших 1981 года рождения находится в реанимации, двое других — 1986 и 1972 года рождения — направлены в хирургическое отделение Купинской ЦРБ.

В результате инцидента обрушилась стена завода и было повреждено несколько сэндвич-панелей склада. По словам источника, вся смена в 40 человек, включая трёх пострадавших, сама эвакуировалась в безопасное место до прибытия экстренных служб.

Взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции

Взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции

Ранее Лайф рассказывал, что пожар в доме престарелых в Испании унёс жизнь не менее пяти человек. Пострадало ещё 11 человек, они отравились угарным газом и сейчас находятся в больнице.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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