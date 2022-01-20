Лайф публикует видео с последствиями взрыва на молочном заводе под Новосибирском

Последствия взрыва на Купинском молочном комбинате в Новосибирской области. Видео © LIFE

Три человека пострадали на Купинском молочном комбинате из-за взрыва во время заправки холодильной установки. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Сейчас состояние трёх сотрудников предприятия оценивается как лёгкой и средней тяжести, они получили колото-резаные раны. Один из пострадавших 1981 года рождения находится в реанимации, двое других — 1986 и 1972 года рождения — направлены в хирургическое отделение Купинской ЦРБ.

В результате инцидента обрушилась стена завода и было повреждено несколько сэндвич-панелей склада. По словам источника, вся смена в 40 человек, включая трёх пострадавших, сама эвакуировалась в безопасное место до прибытия экстренных служб.