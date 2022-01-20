В Красноярске годовалая девочка едва не погибла, проглотив 20 магнитов

В Красноярском крае медики спасли жизнь годовалой девочки, достав из её кишечника 20 магнитов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В первые дни нового года родители очень перепугались за свою дочь, которая плакала, мучилась от многократной рвоты и похудела на несколько килограммов. Супруги из Канска обратились к врачам, те сначала предположили, что всё дело в отравлении, потом — в ротавирусной инфекции. Только лечение результатов не давало. Тогда хирург назначил рентген-исследование, которое показало, что в кишечнике девочки находится инородное тело.

Пациентку в тот же день экстренно отправили в тяжёлом состоянии в Красноярск. Там, в краевом центре детской хирургии, сделали повторный рентген-снимок, на котором показалось инородное тело длиной около пяти сантиметров. Операция длилась около двух часов, за жизнь маленькой пациентки боролась бригада из шести человек.

Как оказалось, в девочке находилась полоска из 20 маленьких магнитов. Они зажали стенки кишечника и привели к некрозу, а также перфорации тканей. Медики удалили магниты и ушили многочисленные нарушения стенок. После операции девочка провела трое суток в реанимационном отделении.

Врачи предполагают, что малышка проглотила цепочку магнитов за два раза. Если бы родители обратились позднее, врачи не смогли бы спасти ребёнка. Сейчас девочка вместе с мамой продолжает лечиться в детском хирургическом отделении. Она уже поправилась, ей разрешили есть суп и кашу.