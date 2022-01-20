Минпромторг рассчитывает на первый полёт самолёта "Байкал" в январе
Как заметил замглавы ведомства Бочаров, воздушное судно в уникальные сроки совершило стартовый отрыв от земли.
Фото © ТАСС
Первый полёт лёгкого самолёта "Байкал" может состояться уже в январе. Об этом сообщил заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.
"В уникальные сроки самолёт совершил первый отрыв, это ещё не официальный полёт. Мы ждём решения научных институтов для того, чтобы до конца месяца этот полёт осуществить в обязательном порядке", — сказал Бочаров на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
Лайф рассказывал, что российский лёгкий многоцелевой самолёт "Байкал" призван прийти на смену устаревшим советским Ан-2, более известным как кукурузники. "Байкал" меньше, но быстрее и с большей дальностью полёта.
Комментариев: 0