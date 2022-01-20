Минпромторг рассчитывает на первый полёт самолёта "Байкал" в январе

Первый полёт лёгкого самолёта "Байкал" может состояться уже в январе. Об этом сообщил заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

"В уникальные сроки самолёт совершил первый отрыв, это ещё не официальный полёт. Мы ждём решения научных институтов для того, чтобы до конца месяца этот полёт осуществить в обязательном порядке", — сказал Бочаров на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.