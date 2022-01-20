НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минпромторг рассчитывает на первый полёт самолёта "Байкал" в январе

Как заметил замглавы ведомства Бочаров, воздушное судно в уникальные сроки совершило стартовый отрыв от земли.

20 января, 12:58
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Первый полёт лёгкого самолёта "Байкал" может состояться уже в январе. Об этом сообщил заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

"В уникальные сроки самолёт совершил первый отрыв, это ещё не официальный полёт. Мы ждём решения научных институтов для того, чтобы до конца месяца этот полёт осуществить в обязательном порядке", — сказал Бочаров на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Стало известно, где могут разместить производство самолётов "Байкал"

Стало известно, где могут разместить производство самолётов "Байкал"

Лайф рассказывал, что российский лёгкий многоцелевой самолёт "Байкал" призван прийти на смену устаревшим советским Ан-2, более известным как кукурузники. "Байкал" меньше, но быстрее и с большей дальностью полёта.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1