Кубанская экс-судья Дадаш обвиняется в хищении 560 тысяч долларов

Бывшую судью Белореченского районного суда Краснодарского края Ирину Дадаш обвиняют в мошенничестве в составе группы лиц, в результате которого было похищено 560 тысяч долларов. Об этом журналистам сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Так, по данным следствия, Дадаш, исполняя обязанности председателя суда, под предлогом организации квалифицированной юридической помощи фигурантам уголовного дела вместе с сообщниками выманивала у людей деньги. По состоянию на 22 апреля 2019 года в пересчёте по официальному курсу ЦБ РФ ущерб составил 35 877 442 рубля.