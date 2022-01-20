Кубанская экс-судья Дадаш обвиняется в хищении 560 тысяч долларов
По данным следствия, злоумышленница выманивала у граждан средства под предлогом организации квалифицированной юридической помощи фигурантам.
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Бывшую судью Белореченского районного суда Краснодарского края Ирину Дадаш обвиняют в мошенничестве в составе группы лиц, в результате которого было похищено 560 тысяч долларов. Об этом журналистам сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.
Так, по данным следствия, Дадаш, исполняя обязанности председателя суда, под предлогом организации квалифицированной юридической помощи фигурантам уголовного дела вместе с сообщниками выманивала у людей деньги. По состоянию на 22 апреля 2019 года в пересчёте по официальному курсу ЦБ РФ ущерб составил 35 877 442 рубля.
Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили ввести статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг. По мнению эксперта Антона Орлова, за такое преступление должен грозить штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до четырёх лет.
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