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Кулеба показал Блинкену карту с "украинской" Кубанью и ещё двумя регионами России

Стоит упомянуть, что в составе Незалежной также были отмечены регионы современных Белоруссии, Польши и Румынии.

20 января, 12:55
<p>Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен © Twitter / <a href="https://twitter.com/SecBlinken/status/1483835141936103429/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Secretary Antony Blinken</a></p>

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен © Twitter / Secretary Antony Blinken

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Киеве показал карту, на которой несколько российских регионов были присоединены к Незалежной. Об этом сообщает "24 канал".

Так, на одной из фотографий с их встречи, прошедшей днём ранее, изображена карта Украины, в составе которой были Крым, Краснодарский край и Таганрог. Снимки опубликовал Блинкен на странице в "Твиттере".

"Было приятно встретиться с Дмитрием Кулебой в Киеве, чтобы подтвердить поддержку со стороны США. Мы по-прежнему привержены принципам дипломатии, но вместе с тем готовы вместе с союзниками и партнёрами нанести серьёзный ущерб России в случае агрессии против Украины", — написал глава Госдепа.

NYT опубликовала карту мифического "расположения" российских войск у границы с Украиной

NYT опубликовала карту мифического "расположения" российских войск у границы с Украиной

Стоит отметить, что на карте также украинскими были отмечены регионы современных Белоруссии, Польши и Румынии.

Ранее Лайф сообщал, что публицист Сергей Грабовский заявил о правах Украины на Кубань и ещё три российских региона. Он сослался на некие европейские карты XVIII века, на которых Украина была представлена, а Россия якобы нет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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