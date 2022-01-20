Кулеба показал Блинкену карту с "украинской" Кубанью и ещё двумя регионами России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Киеве показал карту, на которой несколько российских регионов были присоединены к Незалежной. Об этом сообщает "24 канал".

Так, на одной из фотографий с их встречи, прошедшей днём ранее, изображена карта Украины, в составе которой были Крым, Краснодарский край и Таганрог. Снимки опубликовал Блинкен на странице в "Твиттере".

"Было приятно встретиться с Дмитрием Кулебой в Киеве, чтобы подтвердить поддержку со стороны США. Мы по-прежнему привержены принципам дипломатии, но вместе с тем готовы вместе с союзниками и партнёрами нанести серьёзный ущерб России в случае агрессии против Украины", — написал глава Госдепа.

Стоит отметить, что на карте также украинскими были отмечены регионы современных Белоруссии, Польши и Румынии.